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Haberler Yaşam Temaslı ögrencıye 5’inci günde pcr testi

Temaslı ögrencıye 5’inci günde pcr testi

Temaslı ögrencıye 5’inci günde pcr testi

4.10.2021

SAĞLIK Bakanlığı, Kovid-19 temaslılarının karantina sürelerini kısalttı. Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, 'semptom göstermemeleri halinde' PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

KOVİD-19 temaslısı öğrencilerden semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

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