SAĞLIK Bakanlığı, Kovid-19 temaslılarının karantina sürelerini kısalttı. Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, 'semptom göstermemeleri halinde' PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.
KOVİD-19 temaslısı öğrencilerden semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.
Temaslı ögrencıye 5’inci günde pcr testi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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