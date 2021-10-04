ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid- 19 Yoğun Bakım Ünitesi'nin sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan tüm yatakların dolu olduğunu söyledi. Özcan, "Hastaların yaklaşık yüzde 50'si aşısız, kalan yüzde 50'si de yaşlı ve iki doz aşısını olup ek dozunu olmamış hastalar. Kendimiz ve etrafımızdakiler için, sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için mutlaka aşı olalım" diye konuştu.
Yarısı asısız, yarısı üçüncü dozu olmamıs! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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