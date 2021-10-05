Müge Anlı canlı izle 5 Ekim Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mehmet Abalak davasında karar. Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet... Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde. Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi. Cinayet saat kaçta işlendi? Ganime Hanım, o hasta yatağını annesinin hiç kullanmadığını, balkonda da yatmalarına gerek olmadığını, annesinin yatarken manzarayı izlemeyeceğini, zaten annesinin sağlıklı bir insan olmadığını, mantıksız olduğunu dile getirdi. Ganime Hanım, olaydan 5 hafta önce annesinin evinde olduğunu, o sıra balkonda falan yatmadığını vurgulayınca Müge Anlı evin ne kadar korumasız olduğundan söz etti. Ganime Hanım, annesinin zaten gündüz balkonda oturduğunu, gece de orada olmasına gerek olmadığını, Emel Hanım'ın çok gereksiz ayrıntılar anlattığını, kendisi bile ev ile ilgili şeyler anlatılırken ağlayamadığını ama Emel Hanım'ın her şeye ağladığını dile getirdi. Karşılıksız aşk cinayetine mi kurban gitti?