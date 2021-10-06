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Haberler Yaşam İlk film çekimi için roket fırlatıldı

İlk film çekimi için roket fırlatıldı

İlk film çekimi için roket fırlatıldı

6.10.2021

UZAYDA çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmesi planlanan ve Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild'i taşıyan roket fırlatıldı. Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-19 uzay aracı ile fırlatılarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkan yönetmen ve oyuncuya Rus kozmonot Anton Shkaplerov eşlik etti.
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