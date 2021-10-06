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Haberler Yaşam Kader’den 20 kiloluk tümör çıktı

Kader’den 20 kiloluk tümör çıktı

Kader’den 20 kiloluk tümör çıktı

6.10.2021

5 yaşında bir çocuk annesi Kader İşçi, 9 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora başvurdu. Önce idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği düşünüldü, ancak tedaviye rağmen karnındaki şişkinlik artmaya devam etti. Bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan genç kadına doğru teşhis 9 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.
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