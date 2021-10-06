BATMAN'IN Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim 2018 tarihinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker şehadetlerinin 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı. Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen anma törenine, Vali Hulusi Şahin, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
Şehitler şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.