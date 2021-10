Yerli İHA ve SİHA’larla Türk okullarına ilgi arttı

TÜRKİYE Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin özellikle son dönemde İHA ve SİHA teknolojileri gibi bu alanda artan görünürlüğünün yurt dışındaki Türk okullarına talebi artırdığını söyledi.

Akgün, Türkiye'nin küresel sistemde etkinliği ve dış politika anlamında geliştirmiş olduğu özgün söylem ve stratejilerin dünyanın her yerinde ilgi çektiğini belirterek, "Hangi ülkeye giderseniz gidin, Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilgi var. Bizim okullar açtığımız her yerde, her yıl öğrenci sayımız artıyor. İHA, SİHA teknolojileri gibi prestijli üretimlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin açmış olduğu okullara ilgiyi artıran bir başka boyutu da burada görüyoruz" diye konuştu.