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Haberler Yaşam Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi yapılacak

Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi yapılacak

Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi yapılacak

7.10.2021

BAKANLIK tarafından 'Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı' başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek. Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak. İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor
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