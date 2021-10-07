  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ekim Perşembe hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ekim Perşembe hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ekim Perşembe hava durumu...

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ekim Perşembe hava durumu....

07.10.2021, 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, havı sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ekim Perşembe hava durumu.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.