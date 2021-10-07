Kovid-19 hastalarına ücretsiz online terapi

PANDEMİNİN başından itibaren kovid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden online terapi yapan Psikolog Şenel Karaman, acı çekerek öleceğini düşünen ve geride bırakacakları için kaygılanan birçok danışanının olduğunu söyledi. Karaman, "Yoğun bakımda, her tarafında tüpler takılıyken çalıştığımız vakalar oldu. Cep telefonunu hemşireler tutuyordu. Konuşmakta, sesini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Onlara online psikolojik destek verdik ve bu destekler işe yaradı" dedi.

'ÖLÜMDEN KORKUYORDUM'

KOVİD-19 salgını nedeniyle insanların ruh sağlığı da ciddi bir şekilde etkilendi. Virüse yakalananlar dışında hasta yakınları ve sağlık çalışanları da koronavirüs nedeniyle bazı kaygı sorunları yaşamaya başladı. Bu konuda sorun yaşayanlara destek olmak amacıyla harekete geçen Karaman, kovid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden ücretsiz online terapi ile destek vermeye başladı. Pandemi nedeniyle Şenel Karaman'dan destek almaya başlayan danışanlarından birisi de hastalığa yakalanmaktan çekindiğini dile getirerek, "Hastalığın bana bulaşmasından ve ölümden korkuyordum. Terapi sayesinde bu korkularımı biraz aştım. Şu an iki aşılıyım kesinlikle temizliğe dikkat ederim, mesafeye dikkat ederim" dedi.