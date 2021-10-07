Müge Anlı Atv canlı izle 7 Ekim Perşembe

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Eski ve yeni eşleri birlikte aramaya geldi. Aracı terk edilmiş halde bulundu. Kaybolduğu bölge didik didik arandı. 4 çocuk babası Necati Gün'ün şüpheli kaybı. Ailesi iki arkadaşından şüpheleniyor. Sezer Bey, Tayfun Bey'in aradığını, "Tarık'ı Necati getirmiş, benim telefonlarımı açmıyor, sen de arar mısın" dediğini aktardı. Nurhayat Hanım yine Tayfun Bey'in zaten oğlunun kuzeni olduğunu, onun telefonunu açmayanın Sezer Bey'i hiç açmayacağını dile getirdi. Necati Bey'in teyzesinin oğlu Tayfun Çimen de stüdyomuzda ve olayın gece 12 buçuk civarı olduğunu, gece 2'de olmadığını, suçladıkları Sezer Bey'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Tayfun Bey, Sezer Bey'i aradığında daha mahalle bakkalının bile kapanmadığını, 11'de aradığını dile getirdi. Tayfun Bey, Necati Bey'in kuzenini köyün taksisi ile köyün meydanına getirdiğini, kuzeninin Necati Bey'e ulaşamadığını, Necati Bey ile Sezer Bey'in beraber mahkeme dosyaları bile olduğunu, bir şey olsa Sezer Bey bilir diye onu arayıp sorduğunu söyledi. Tayfun Bey, Nurhayat Hanım kendisini suçluyor diye kızınca Nurhayat Hanım, kimseyi suçlamadığını, oğlunun arkadaşlarına sormak zorunda olduğunu dile getirdi. Nurhayat Hanım, arabanın yanına Tayfun Bey'den önce gittiğini söyleyince Tayfun bey beraber arabayı açtıklarını iddia etti. Öldürülen çiftçinin eşiyle ''ilişki'' iddiası. İddiaların odağındaki isim canlı yayında... Müge Anlı, neden Dürdane Hanım ve Ramazan Bey'in konuşulduğunu, biraz garipsediğini, bu dedikoduyu Ramazan Bey'in mi çıkardığını sordu. Dürdane Hanım bilmediğini, bu Ersin Bey meselesini Ramazan Bey'in jandarmaya söylediğini söyledi, Ramazan Bey ise kendisinin ortaya çıkarmadığını, köyde konuşulduğunu iddia etti.