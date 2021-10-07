Müge Anlı’da bugün neler yaşandı? 7 Ekim Perşembe Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Sabah Programı'' ödülü. Mustafa Kurt cinayetinde çarpıcı iddia... Sezer Bey, Osman Bey ve Ersin Bey ile madde kullanırken Ersin Bey'in "Gitsinler baksınlar ben parmak izi bıraktım mı" dediğini, bu işin içinde Ahmet Bey'in de olduğunu zira her gece beraber oturup alkol aldıklarını iddia etti ve adının Sezer olduğu kadar bu cinayeti Ersin Bey'in işlediğini bildiğini belirtti. Cinayeti arkadaşlarına itiraf etti mi? Ramazan Bey, Sezer Bey'in Dürdane Hanım ile Ersin Bey'i gördüğünü iddia edince Sezer Bey asla öyle bir şey söylemediğini, Dürdane Hanım ve Ersin Bey'i falan görmediğini söyledi. Süleyman Bey, 2018 yılından beri babasının gözünün Dürdane Hanım'dan başka kimseyi görmediğini, cinayetten sonra bu söylemlerin arttığını, Dürdane deyip durduğunu, babasının zamanında Dürdane Hanım ile çileğe gittiğini, yine gidince babasının gençlik aşkının depreştiğini dile getirdi. Köylü görgü tanığı Şevket Gider de o gün Çayyolu'nda olduğunu, Olca Bey ve ardından da akşam 5'te Ersin Bey'in oradan motorla geçtiğini, hatta köpeğinin havladığını, ikisinin de ayrı ayrı geçtiğini iddia etti.