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Haberler Yaşam Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

7.10.2021

ÜNLÜ boksör Muhammed Ali'nin çizimleri, eskizleri ve tablolarından oluşan nadir bir koleksiyon, açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.

Eserler, New York'taki müzayede en çok beklenen çalışmalardan biri olan "Sting Like a Bee" (Arı gibi sok), satış öncesi tahminlerin on katından fazlaya, 425 bin dolara satıldı. Eserler, Ali'nin ilk üç resmini 1977'de Boston'daki bir dövüşten sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown tarafından müzayedeye çıkarıldı.

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