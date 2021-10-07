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Haberler Yaşam Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti

Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti

Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti

7.10.2021

SELFİE çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can verdi. Ndakasi'nin barındığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan ve Afrika'nın en eski parklarından Virunga Ulusal Parkı, son fotoğrafını paylaşırken gorilin bakıcısı Bauma'nın kollarında can verdiğini ifade etti.
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