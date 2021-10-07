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Haberler Yaşam Yavuz sondaj gemisi ilk görev için yola çıktı

Yavuz sondaj gemisi ilk görev için yola çıktı

Yavuz sondaj gemisi ilk görev için yola çıktı

7.10.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini açıkladı. Dönmez, yaptığı paylaşımda, "Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı. TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak. Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.
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