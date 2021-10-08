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Haberler Yaşam Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

8.10.2021

ANKARA polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği belirlendi. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, A.R'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira para ile A.R. adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.
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