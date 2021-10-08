Üniversitelerde soruşturma yetkisi rektöre verilecek

HÜKÜMET, bilim yuvası üniversitelerde terör estiren, huzuru kaçıran öğrencilerle ilgili yeni tedbirlerin alınması için çalışıyor. Bunun için öğrencilerle ilgili soruşturma açma yetkisi tek elde toplanacak ve tek yetkili rektör olacak. Mevcut Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre bu konuda yetkili olan kişi fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü. Yapılacak yeni düzenleme ile öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması açmada tek yetkili kişi rektör olacak. Bu düzenleme, YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle hayata geçirilecek.

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