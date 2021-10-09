İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illeri uyardı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
parçalı bulutlu
AYDIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 26°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illeri uyardı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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