İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illeri uyardı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

parçalı bulutlu

AYDIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 26°C

Az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık