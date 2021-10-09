  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Turistlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Turistlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Turistlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

9.10.2021

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı turistlerden biri hayatını kaybederken, bir turist ağır yaralandı. Okurcalar Mahallesi'nde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil Ukrayna uyruklu Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya yaya geçidinden karşıya geçerken çarptı. Feci kazada 62 yaşındaki Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Luilko ise ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turistlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.