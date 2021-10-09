Turistlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı turistlerden biri hayatını kaybederken, bir turist ağır yaralandı. Okurcalar Mahallesi'nde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil Ukrayna uyruklu Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya yaya geçidinden karşıya geçerken çarptı. Feci kazada 62 yaşındaki Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Luilko ise ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı.