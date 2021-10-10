106 yaşındaki Nuriye teyze aşı ile virüsü yendi

TRABZON'DA yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı korona virüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı. Sağlığını yaptırdığı 2 doz Kovid-19 aşısına borçlu olduğunu söyleyen 8 çocuk, 64 torun sahibi Özkan, "Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu" dedi. Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, "106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var ama aşı sayesinde hayata tutundum. Üçüncü aşımı da yaptıracağım" diye konuştu.

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