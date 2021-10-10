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Haberler Yaşam Barış Pınarı’nın sembolü olan bebeğe doğum günü sürprizi

Barış Pınarı’nın sembolü olan bebeğe doğum günü sürprizi

Minik Pınar ve ailesi, Türk askerinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Barış Pınarı’nın sembolü olan bebeğe doğum günü sürprizi

10.10.2021

TÜRKİYE'NİN terör örgütlerine yönelik 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Mehmetçiğin yardıma koşarak doğuma yetiştirdiği Ziheyye El Halil'in dünyaya gelen bebeği, harekatın sembolü oldu. Anneyi hastaneye yetiştirip sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, harekatın ikinci yılında Pınar ismi verilen bebeği unutmadı. Askerler, minik Pınar'a doğum günü sürprizi yaptı. Türkiye'den doğum günü pastası alıp El Halil ailesinin Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evine giden Mehmetçik Pınar'ın 2'inci yaşını kutladı. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları tutan Pınar ve ailesine çeşitli hediyeler verildi.
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