Gara ve Avaşin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'IN kuzeyindeki operasyonlar başarıyla sürüyor. Dün sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Güçlü, kararlı ve muktedir' mesajı ile yapılan açıklamada, "Avaşin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Öğleden sonra ise Gara'da bir operasyon düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, MİT ile koordineli çalışma sonucu bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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