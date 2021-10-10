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Haberler Yaşam Lions-Cartel’in lideri Istanbul’da yakalandı

Lions-Cartel’in lideri Istanbul’da yakalandı

Lions-Cartel’in lideri Istanbul’da yakalandı

10.10.2021

ALMANYA'DA 30'dan fazla suça karışan, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions- Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edilmişti. Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirleyip baskın düzenledi.

Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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