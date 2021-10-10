YPG’nin ‘uyuyan hücresi’ Adana’da yakayı ele verdi

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına eylemlere katılan Muhammed B'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi. Adana'daki inşaatlarda işçi olarak çalıştığı saptanan teröristin, Seyhan Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, yapılan baskınla Muhammed B'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının, örgütün 'uyuyan hücresi' olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği ifade edildi. İfadesinde YPG ile bağını kopardığını öne süren Muhammed B. tutuklandı.

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