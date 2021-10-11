20 bin kişiye çiğ köfte ziyafeti

"DÜNYANIN En Eski Mutfağı" sloganıyla, UNESCO'ya aday müziğiyle ve 12 bin yıllık tarihiyle Şanlıurfa'nın zenginliklerinin tanıtılması için Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de tanıtım günleri düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

URFALILARI İzmir'de buluşturan organizasyonda 20 bin kişilik çiğ köfte yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik sırasında halaylar ve yöresel yemekler eşliğinde Şanlıurfa Sıra Gecesi düzenlendi. Hem müzik hem de lezzet ziyafeti yaşandı. Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al ve Başkan Yardımcısı Kemal Dağtekin, bugün de devam edecek olan tanıtım günlerine tüm vatandaşları davet etti.

■ TOLGA TEKİN