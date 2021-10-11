  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 20 bin kişiye çiğ köfte ziyafeti

20 bin kişiye çiğ köfte ziyafeti

20 bin kişiye çiğ köfte ziyafeti

11.10.2021

"DÜNYANIN En Eski Mutfağı" sloganıyla, UNESCO'ya aday müziğiyle ve 12 bin yıllık tarihiyle Şanlıurfa'nın zenginliklerinin tanıtılması için Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de tanıtım günleri düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

URFALILARI İzmir'de buluşturan organizasyonda 20 bin kişilik çiğ köfte yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik sırasında halaylar ve yöresel yemekler eşliğinde Şanlıurfa Sıra Gecesi düzenlendi. Hem müzik hem de lezzet ziyafeti yaşandı. Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al ve Başkan Yardımcısı Kemal Dağtekin, bugün de devam edecek olan tanıtım günlerine tüm vatandaşları davet etti.

■ TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

20 bin kişiye çiğ köfte ziyafeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.