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Haberler Yaşam Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

11.10.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde otel personeli taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Bodrum Yalıçiftlik Yalıdağ Caddesi'nde meydana geldi. Şerit ihlali yapan Serdar Sürer yönetimindeki 34 SS 3331 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve otel personeli taşıyan Erdoğan Karahan'ın kullandığı 48 S 3583 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Minibüste bulunan 21 kişi ile otomobil sürücüsü Sürer hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

■ ADEM ÜLKER

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