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Haberler Yaşam Laf atma kavgasında kan döküldü

Laf atma kavgasında kan döküldü

Laf atma kavgasında kan döküldü

11.10.2021

KAYSERİ'NİN Kocasinan ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı. Mevlana Parkı'ndaki olayda, parkta yürüyen C.A. (21) ve arkadaşına bir grup tarafından laf atıldı. Laf atan gruptan bir kişi, tartıştığı C.A.'yı karnından bıçakla yaraladı. Olayın ardından grup kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

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