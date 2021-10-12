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Haberler Yaşam 117 yaşında koronayı yendi

117 yaşında koronayı yendi

117 yaşında koronayı yendi

12.10.2021

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan, 5 çocuk annesi ve 36 torunu olan Muteber Engindeniz (117), 4 ay önce yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı. Kimlikteki yaşıyla Türkiye'nin şu ana kadar korona virüsü yenen en yaşlı kişileri arasında bulunan ve iki doz aşısını da olan Engindeniz, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.
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