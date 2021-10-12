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Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Sel, yıldırım hortum olabilir

Meteoroloji uyardı: Sel, yıldırım hortum olabilir

Meteoroloji uyardı: Sel, yıldırım hortum olabilir

12.10.2021

METEOROLOJİ 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte açıklama: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İzmir il genelinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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