Müge Anlı canlı izle 12 Ekim Salı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, Zeynep'in ailesinin kendisini aradığını öğrenince Tokat'ta emniyete gidip kendisini bildirdiğini, şu an devlet korumasına alındığını açıkladı. Müge Anlı 24 yaşındaki Onur Boral'ın Pendik'te sevgi izi sayesinde bulunduğunu, 3 gün boyunca ailesi tarafından arandığını, Onur Bey'in işitme engelli olduğunu söyledi. Müge Anlı, Melisa'nın Esenler'den kaybolduğunu söylerken, Hamiyet Hanım ise kızının baskı altında olduğunu, normalde her gün konuştuklarını, kızının zorla tutulduğunu iddia etti. 32 yaşındaki akrabası ile giden Melisa canlı yayında. Melisa, 4 senedir ilişkisi olduğunu, annesinin de bildiğini, annesinin kendisini daha önce 35 yaşında polis birisine vermeye çalıştığını eşinin de 30 yaşında olduğunu söyledi. 12 gündür kayıp olan Necla Mutlu bulundu. Mehmet Bey, "Necla Hanım seni çok seviyorum, evine dön, beni istemiyorsan da sen evine gel ben ceketimi alır çıkar giderim, bir bayansın dışarıda kalamazsın" dedi. Mustafa Kurt cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia... Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü.