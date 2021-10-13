Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! İzmir'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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