1915 Çanakkale Köprüsü’ne son kaynağı Erdoğan atacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Montaj işleri devam eden köprüde Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında son kaynağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması planlanıyor. Erdoğan'ın Adana ziyaretindeyken 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekmişti. Köprünün kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının Başkan Erdoğan geldiğinde yapılacağı öğrenildi. Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bloku montajında da kaynağı yapması planlanıyor.

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