  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü’ne son kaynağı Erdoğan atacak

1915 Çanakkale Köprüsü’ne son kaynağı Erdoğan atacak

1915 Çanakkale Köprüsü’ne son kaynağı Erdoğan atacak

14.10.2021

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Montaj işleri devam eden köprüde Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında son kaynağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması planlanıyor. Erdoğan'ın Adana ziyaretindeyken 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekmişti. Köprünün kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının Başkan Erdoğan geldiğinde yapılacağı öğrenildi. Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bloku montajında da kaynağı yapması planlanıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1915 Çanakkale Köprüsü’ne son kaynağı Erdoğan atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.