Evlilik yıl dönümlerini Gazi Meclis’te kutladılar

DÜZCE'DE eşine her yıl sürpriz yapan emekli öğretmen Ali Özkal, 46. evlilik yıl dönümünü Meclis'te kutlama isteğini bir mektupla Meclis Başkanlığı'na iletti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Özkal'ın isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine 100. Yıl Bahçe Restoranı'nda Özkal çifti için yemek organize edildi. Şentop'a teşekkür eden Ali Özkal, "Hayatımızı renklendirmek ve iz bırakmak için bunları yapıyorum" dedi.

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