Haber siteleri de Basın Kanunu’na tabi olacak

EKİM ayının sonunda meclise gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, sosyal medyada yer alan paylaşımların organize ya da kasıtlı olup olmadığına bakılacak. Sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda ise o hesabın bilgilerine ulaşılacak. Dezenformasyona karşı da maddi yaptırımların olması bekleniyor. Düzenleme kapsamında internet medyası da yeniden şekillenecek. Açık ve şeffaf olmaları için künye ibraz etmeleri ve açık adres bildirmeleri istenecek. Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak. Bu sayede yalan haber yayan sitelere yaptırım uygulanacak. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki ofislerinde Türk yetkililerin bulundurulması da istenebilecek.

■ MERT ALPDÜNDAR