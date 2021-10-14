Müge Anlı canlı izle Atv 14 Ekim Perşembe

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

4 çocuk babası Selçuk Gün'e ne oldu? Arama çalışmalarından canlı yayın. Aramalara 2 komando, 3 asayiş timi katılıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor... Tarık Bey, Selçuk Bey'in anlattığına göre beraber 7 sene ceza aldıklarını dile getirince Nurhayat Hanım oğlu 20 yıl da ceza alsa kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı, arazide eğer Selçuk Bey kendisine zarar vermişse bulunacağını, zaten uyuşturucu etkisi altında olduğunu, kendisini saklayıp da öyle öldürecek hali olmadığını dile getirdi. 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün nerede? Cansu, iyi bir şey yapmadığının farkında olduğunu, mesajlaşmış olduğunu, o gün eşinin eve gelince Emre'yi tanıyor musun Sezer sizin aranızı yapmış dediğini, o an Sezer Bey'in aradığını "Tarık, Selçuk'u arıyor" dediğini aktardı ve o gece Tarık Beylerle eşinin arasında bir şey olmuş olacağına dikkat çekti. Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor... Müge Anlı arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdikten sonra Selçuk Bey'in köylük alanda zaten yaşadığını, neden ormana gideceğini, kendisi olsa etrafında ağaç yok diye ormanlık alana gitmesinin normal olduğunu ama bunun olmadığını dile getirdi. Nurhayat Hanım, oğlunun kaybolduğu gün Tarık Bey'i aradığını koş gel Selçuk yok dediğinde, teyze nüfus kağıdım yok bekle geleceğim dediğini, kimliğin çok mu acil olduğunu sordu. Selçuk Bey, daha kuzeni yarım saattir kayıpken neden teyzesinin hemen panik yaptığını sorguladı. ''Gitti'' dediği kuzeni kuyuda ölü bulundu. Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında...