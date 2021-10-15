5 günde 16 PKK’lı terörist öldürüldü

KAHRAMAN Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

DİĞER