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Haberler Yaşam 5 günde 16 PKK’lı terörist öldürüldü

5 günde 16 PKK’lı terörist öldürüldü

15.10.2021

KAHRAMAN Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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