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Haberler Yaşam 7 bin 400 yeni gönüllü aranıyor

7 bin 400 yeni gönüllü aranıyor

7 bin 400 yeni gönüllü aranıyor

15.10.2021

ANKARA Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli Kovid- 19 aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasında 7 bin 400 gönüllünün yer alacağını bildirdi. Ateş, "Bu çalışmamız daha önce iki doz Sinovac yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçmiş, aynı zamanda Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş gönüllülere yapılacak rapel (pekiştirme) doz çalışmasıdır. Çalışmanın özelliği ise Faz 3-A dediğimiz açık etiketli olmasıdır. Yani gönüllülük kriterlerini taşıyanlar aşıyı kendisi seçecek. İsteyen gönüllümüze TURKOVAC, isteyen gönüllümüze de Sinovac yapıyoruz" bilgisini paylaştı.
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