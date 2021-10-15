  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam

Tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam

Tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam

15.10.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 773'üncü gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Elhaman, "Ben oğlumdan vazgeçmeyeceğim. Ona sesleniyorum, beni duyuyorsan kaçıp gel burada güçlü devletimiz var. 32 aile evladına kavuştu, ben de sana kavuşmak istiyorum. Son nefesime kadar sana ulaşmazsam burayı terk etmeyeceğim. HDP'nin bir kapısı Kandil'e, diğeri ise Meclis'e açılıyor. Biz kendi doğal hakkımızı, evlatlarımızı istiyoruz. Getirsinler, biz onlardan bir şey istemiyoruz. Evladımı almadan gitmeyeceğim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.