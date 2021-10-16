HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk’a 1 yıl 8 ay hapis

HDP'NİN Van eski milletvekili Aysel Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi

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