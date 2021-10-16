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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: PKK’dan kaçan 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
DHA

16.10.2021, 18:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 18:52

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiği kaydedildi.

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