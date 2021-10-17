Eşi FETÖ’cü olan çalışan ‘şüphe feshi’ ile çıkarılabilir

FETÖ'NÜN darbe girişimi sonrası eşi meslekten ihraç edilen ve tutuklu bulunan bir kişi, çalıştığı kurumdan yönetim kurulu kararıyla "eşinin tutuklu oluşunu sakladığı ve kurumun stratejik bir konumda olması" gerekçe gösterilerek "şüphe feshi" ile işten çıkarıldı. Bunun üzerine açılan işe iade davasına bakan iş mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, stratejik bir kurumda çalışan davacı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma açılması ve takipsizlikle sonuçlanmasının, eşinin durumundan bağımsız olarak "şüphe feshi" için yeterli bir sebep olduğu kanaatine vardı. Kararda, "Davacının eşinin FETÖ terör örgütü ile bağlantısı sebebiyle mesleğinden ihraç edilmiş ve tutuklu olması da dikkate alındığında, davalı işverenin şüpheyi haklı kılan ciddi, önemli ve somut vakıaların varlığını ispat ettiği kabul edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

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