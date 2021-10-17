Polisi yaralayan sürücüyü CHP ihraç ediyor

KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi olan ve firari olarak aranan CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu'nun partiden ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

'AKTİF GÖREVDE DEĞİL'

OLAYIN ardından kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken, aracın sahibinin Sadıkoğlu olduğu belirlenmiş ve yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

SADIKOĞLU hala aranırken, üyesi olduğu CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu'nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirttiği açıklamasında, "Polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" diye konuştu.