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Haberler Yaşam 104 milyon dolarlık eroin sevkiyatına operasyon

104 milyon dolarlık eroin sevkiyatına operasyon

104 milyon dolarlık eroin sevkiyatına operasyon

18.10.2021

AVUSTRALYA Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu. Polisin el koyduğu eroinin piyasa değerinin 104 milyon dolar olduğu açıklandı. Melbourne'a konteyner içinde gelen eroinin sevkiyatından sorumlu olan Malezya vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatının durdurulduğu ifade edildi.

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