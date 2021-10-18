28 Ekim Perşembe yarım gün tatil mi?

Tatil planı yapanlar resmi tatilleri araştırıyor. Ekim ayının en çok aranılanı ise 28 Ekim Perşembe gününün yarım gün olup olmadığı. 29 Ekim'İn Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar 3,5 gün izin yapabilecek. Peki 28 Ekim yarım gün mü? İşte merak edilenler....

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.