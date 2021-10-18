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Haberler Yaşam “3’üncü doz BioNTech uygulanması için erken”

“3’üncü doz BioNTech uygulanması için erken”

“3’üncü doz BioNTech uygulanması için erken”

18.10.2021

Koronavirüsle mücadelede gündeme gelen BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu an için Türkiye'de risk taşımayan kişiler için 2 doz BioNTech yaptıranlara 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken" diye konuştu.

İKİ DOZ KORUYOR
Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran, risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor" dedi.

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