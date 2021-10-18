Emekli emniyet müdürü ve oğlu kazada can verdi

Eskişehir'de emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik, kullandığı otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR'ın dorsesine çarptı. Korkunç kazada dorseye sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. Emekli Emniyet Müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna dönmek isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR'ın dorsesine hızla çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Dorsenin altında girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik, olay yerine gelen polis, sağlık ve kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen sıkıştıkları araçta kurtarılamadılar. Kütahya'da da 3 yıl boyunca Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra'nın cansız bedenleri savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından TIR sürücü Cengiz Alav gözaltına alınırken, kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine gelerek polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı.