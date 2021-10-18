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Haberler Yaşam “Maskeler solunum yolu hastalığından koruyacak”

“Maskeler solunum yolu hastalığından koruyacak”

“Maskeler solunum yolu hastalığından koruyacak”

18.10.2021

KENT Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, koronadan korunmak için hayatımıza soktuğumuz 'mesafe-maske-hijyen' üçlüsünün kış mevsimiyle birlikte sık görülen viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da kalkan oluşturacağını söyledi. Bu hastalıkların geçen kış bu önlemler sayesinde görülme sıklığının azaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Altunay, "Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemini hayatımızdan eksik etmeyelim" dedi. Altunay, gripten bronşite, nezleden sinüzite pek çok hastalığa karşı maske- mesafe-hijyen kuralına uymanın önemini vurguladı.

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