Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden o illere uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kilis ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden o illere uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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