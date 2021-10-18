Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden o illere uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kilis ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu