  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Motosiklet direğe çarptı genç Cihan kurtulamadı

Motosiklet direğe çarptı genç Cihan kurtulamadı

Motosiklet direğe çarptı genç Cihan kurtulamadı

18.10.2021

Hatay Erzin'de direğe çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cihan Aksoy (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Aşkın (17) yaralandı. Kaza önceki gece 23.30'da İsalı mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Cihan Aksoy yönetimindeki 31 V 4708 plakalı motosiklet, aşırı hız ve yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Cihan Aksoy ile arkadaşı Ahmet Aşkın, yola savrularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşkın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Motosiklet direğe çarptı genç Cihan kurtulamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.