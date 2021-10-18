Motosiklet direğe çarptı genç Cihan kurtulamadı

Hatay Erzin'de direğe çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cihan Aksoy (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Aşkın (17) yaralandı. Kaza önceki gece 23.30'da İsalı mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Cihan Aksoy yönetimindeki 31 V 4708 plakalı motosiklet, aşırı hız ve yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Cihan Aksoy ile arkadaşı Ahmet Aşkın, yola savrularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşkın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.