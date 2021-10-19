Müge Anlı canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mustafa Kut cinayetinde harekete geçildi. Ersin Çetinkaya Jandarma'ya ifade verdi. Cinayetle ilgili Sezer Kaya suçlanıyor... Ersin Bey ifadesini verdikten sonra, programda anlattıklarını yazılı olarak verdiğini söyledi ve adalete inandığını söyledi. Müge Anlı 5 Temmuz'da bir ihbar mektubunun savcılığa gönderildiğini ama bunun daha yeni savcılığa ulaştığını, mektupta Sezer Bey'in eşi Çiğdem Hanım'ın gönderildiğinin düşünüldüğü zira Trabzon'dan gönderildiğini, o dönemde Çiğdem Hanım'ın orada yaşadığını, mektupta cinayeti Sezer Bey'in yasaklı madde kullanıp işlediğinin yazdığını söyledi. Sezer Bey, pat patın altında görülenin Dürdane Hanım değil kendi eşi olduğunu açıkladı ve eşine o paraları verenin Ersin Bey olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Çiğdem Hanım'a ulaşılamadığını söylerken Sezer Bey, eşinin iyi olmayabileceğini, eşine önceden de bu olaydan söz ettiğini ama ben değilim dediğini, eşinin zaten kendisine zarar verdiğini, 70 kilodan 45'e düştüğünü, eşinin vicdan azabı çektiğini söyledi. Çiğdem Hanım, intihar etme, kaçma gibi bir durumu olmadığını eşinin kendisine Mustafa Kut cinayeti ile ilgili bir şey söylemediğini, kendisinin o mektubu yazdığını söyledi. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki oğlu canlı yayında... Kerem Bey, Yaşar Bey'in yıllarca ablasını yakın akrabası ile aldattığını açıklayıp tamamen araştırılınca ucunun oraya gideceğini, Yaşar Bey ile birlikte olduğu kişinin kara kutu olduğunu, araştırılmasını istedi.